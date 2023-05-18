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KAEÜ Rektörü Karakaya, üniversitenin kalite yolculuğunu anlattı

AA

KAEÜ Rektörü Karakaya, üniversitenin kalite yolculuğunu anlattı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversitenin kalite yolculuğunu anlattı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Karakaya, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yetkililerle bir araya gelerek, KAEÜ'nün Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) ve kalite sürecinden bahsetti.

KAEÜ senato salonunda yapılan toplantıda Karakaya, BKYS ile çalışanların kendi performanslarını kontrol ettiğini, kurumun ileriye gitmesine yönelik sağlam adımların atılabildiğini kaydetti.

Üniversite olarak işleri rasgele yapma yoluna gitmediklerini aktaran Karakaya, Ahiliğin merkezinde kalitenin mekanik kısmını BKYS ile yaparken Ahiliğin kalitenin vicdanlarda yaşayan hali olduğunun da bilincinde olduklarını belirtti.

Karakaya, "BKYS, sadece üniversitelere özgü bir sistem değildir. Mevzuata tabi bütün kurumlar bu sistemi uygulayarak kendini selamete erdirebilir. Böylece tüm kurumların işinden emin olma konforuna sahip olma şansları var. Dört üniversite de kalite güvence sistemini alıp uyguladı. İnsan iş gücünü minimuma indirgemede sistemin çok fazla artıları da bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kalite Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek, BKYS hakkında sunum yaparak, soruları cevaplandırdı.

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