KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Konya Ovası Projesi (KOP) destekleriyle seracılık yaygınlaşıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Duran Seçen, kentteki bazı sera üreticileriyle bir araya geldi.

Kent merkezine bağlı Tepesidelik köyünde projeden faydalanarak kurulan seraları inceleyen Seçen, seracılığın yaygınlaşması için çalışma yürüttüklerini aktardı.

Seçen, "Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunulan ve yüzde 70 hibe olarak kabul görülen 'Kırşehir'de KOP ile Seracılık Yaygınlaşıyor' projesi kapsamında kent genelinde toplamda 15 yetiştirici için 525 metrekarelik yüksek tünel sera kurulumu tamamlandı. Tepesidelik köyünde de projeden faydalanan kadın yetiştiricilerimizle örtü altı yetiştiriciliği hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Tarımsal üretim bölgemiz için çok önemli. Bu kapsamda da kadın girişimcilerin sayısının artması için kentte yapılan projelerde pozitif ayrımcılık uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

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