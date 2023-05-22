Kırşehir'de Cumhur İttifakı üyeleri esnafı ziyaret etti

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KIRŞEHİR (AA) - Cumhur İttifakı'nın Kırşehir'deki üyeleri, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti, MHP, BBP ve YRP'nin il, ilçe başkanları ile üyeleri, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri öncesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Cacabey Meydanı'ndan başlayarak Terme Caddesi'ne kadar esnafları ziyaret eden Cumhur İttifakı üyeleri, kent pazarındaki esnaflarla da bir araya geldi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir'in gelişimi ve yeni yatırımların kazandırılması için durmadan çalışmayı sürdüreceklerini belirterek, "14 Mayıs seçimlerini geride bıraktık, şimdi önümüzde 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleri var. Buradan açık ara farkla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanarak, yeniden seçilmesini amaçlıyoruz. Bunu da Cumhur İttifakı'nın ortaklarıyla başaracağız. Ahi esnafımızı da sık sık ziyaret ederek onları dinliyor, taleplerini alıyoruz, çözüm üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Esnaf ziyaretlerine 14 Mayıs'taki seçimlerde AK Parti'den Kırşehir Milletvekili seçilen Necmettin Erkan da katıldı.

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