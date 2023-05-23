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Kırşehir'de Cumhur İttifakı 28 Mayıs'taki seçim için çalışmalarını sürdürüyor

AA

Kırşehir'de Cumhur İttifakı 28 Mayıs'taki seçim için çalışmalarını sürdürüyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Cumhur İttifakı çatısı altındaki siyasi partilerin il başkanları ve üyeleri toplantıda bir araya geldi.

Kent merkezinde bir düğün salonundaki programda konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sandıkta gösterdikleri irade için teşekkür etti.

Türkiye Yüzyılı'nın tarihi dönüm noktası olarak gördükleri 28 Mayıs'taki 2 tur seçiminin milli iradenin yeni bir tezahürü haline dönüştürülmesini isteyen Ünsal, şunları kaydetti:

"28 Mayıs'ta Türkiye'nin başarısı için dua edenler, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz, mazlum ve mağdurlar kazanacaktır, inşallah hepimizin bayramı, gurur günü, Türk demokrasisinin şöleni olacaktır. Cumhur İttifakı, bir masa başı anlaşması değildir, yerli ve milli anlayışın bekası için birliğin ve beraberliğin siyasete yansımasıdır. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte omuz omuza inşa edeceğiz. 28 Mayıs Cumhur İttifakı'mıza ve Cumhurbaşkanımıza bir kez daha vefa göstermenin zamanıdır. Rabbim kardeşliğimizi daim eylesin, seçimlerimiz hayırlara vesile olsun."

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç da Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kapı kapı, ev ev gezerek oy istediklerini, 28 Mayıs'ta da hep birlikte sandığa giderek Erdoğan'ı rekor oyla yeniden seçeceklerini söyledi.

BBP Kırşehir İl Başkanı Mustafa Uslu da Erdoğan'ın, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda en yüksek oran ile seçimi kazanması için partisi ve il teşkilatının var gücüyle mücadele ettiğini dile getirdi.

14 Mayıs'taki seçimlerde AK Parti'den Kırşehir Milletvekili seçilen Necmettin Erkan'ın da konuştuğu toplantının ardından katılımcılar, Cumhur İttifakı seçim bürosuna kadar yürüdü.

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