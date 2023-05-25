Kırşehir'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir vatandaşın 187 bin lirasını dolandırmak isterken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Ahi Evran Mahallesi'nde yaşayan Ş.A, telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtan bir kişinin, kimlik bilgilerinin dolandırıcılık amaçlı ele geçirildiği bahanesiyle ikametine gelecek sözde görevliye, elindeki paranın tamamını vermesini istemesi üzerine 187 bin lirayı hazırladı.

Durumu öğrenen Ş.A'nın komşuları, şüphelenip polise ihbarda bulundu.

Ş.A'nın, içine paraları koyup evinin balkonundan bahçeye attığı poşeti almaya gelen şüpheli Ö.U, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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