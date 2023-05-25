Kırşehir'de Cumhur İttifakı partilerinin il başkanları basın toplantısı düzenledi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Cumhur İttifakı partilerinin il başkanları basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, Kentpark'taki bir kafeteryada düzenlenen basın toplantısında, 28 Mayıs'ta yapılacak seçimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara tekrar kazanması için çalıştıklarını söyledi.

Ünsal, "Seçimlerde gösterilen destek ve katkılardan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz Necmettin Erkan mazbatasını aldı. Milletvekilimiz tüm Kırşehirlilerin vekili olacaktır. Seçimlerin ikinci turunda Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan daha yüksek bir oyla tekrar seçilecek. Cumhur İttifakı'na üye olan partilerimizden 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde daha güçlü bir destek bekliyoruz. Ülkemize, milletimize, şehrimize hizmetlerimizi sürdüreceğiz." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da Cumhur İttifakı olarak hep birlikte aynı gayret ve hassasiyetle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçeceklerini, Kırşehir'e de hizmet için gece gündüz çalışacağını, kente yeni yatırımlar geleceğini vurguladı.

MHP İl Başkanı Arif Kılıç, BBP İl Başkanı Mustafa Uslu ve Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Bülent Er de, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde olduğu gibi 28 Mayıs'taki seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güçlü destek vereceklerini aktardı.

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