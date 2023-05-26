Kırşehir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de farklı mahallelerde iş yeri ve ikametlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Yenice Mahallesi'nde 2 ikametten, Kuşdilli Mahallesi'nden de bir iş yerinden aynı gün hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Evlerden musluk, batarya başlıkları, su saati, şofben, doğal gaz boruları ile iş yerinin tuvaletinden musluk, lavabo ve aynaları çalan şüphelinin, bölgedeki güvenlik kamera görüntülerinden Z.B. olduğu belirlendi.



Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yılbaşından bugüne kadar çeşitli suçlardan aranan 151 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı bildirildi.

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