Kırşehir'de kaçak sigara operasyonunda baba ile 2 oğlu tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 5 bağ evinde kaçak sigara imal ettikleri iddiasıyla yakalanan baba ve 2 oğlu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçak sigara imalatı yapıldığı bilgisi üzerine 5 bağ evine operasyon düzenledi.
Evlerdeki aramada, 903 bin 162 boş, 112 bin 713 dolu makaron, 584 kilogram kıyılmış tütün, 54 elektronik sigara, 427 bin paketleme poşeti, 3 bin 100 kullanılmış bandrol, 1400 kilitli poşet, 4 av tüfeği, 65 fişek, makarona tütün doldurmada kullanılan 3'ü elektrikli 7 makine ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.K. ile oğulları E.K. ve S.G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.