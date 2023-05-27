Kırşehir Şehitliği'nde çevre ve peyzaj düzenlemesi yapıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Şehitliği'nin çevre ve peyzaj düzenlemesinde sona gelindi.

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Buhara, yetkililerden bilgi aldı.

Buhara, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına hürmeten şehitliğimizde yapılan çalışmamız büyük ölçüde tamamlandı. Kırşehir'de göreve başladığımız günden itibaren şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli şehit ailelerimizle her fırsatta bir araya gelme gayretinde olduk. Vatan şehitlerimizin varlığıyla kaimdir. Rabbim bizleri şehitlerimize ve kıymetli ailelerine karşı mahcup etmesin. Tüm şehitlerimizi bir kere daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun." ifadelerini kullandı.

Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde mezarların etrafında bordür yenileme, yürüme yollarına bazalt ve traverten kaplama, aydınlatmalar ve anıtın tadilatı gibi çalışmalar yapıldı.

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