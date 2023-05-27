Kırşehir'de Cumhur İttifakı üyeleri esnafı ziyaret etti

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Cumhur İttifakı partilerinin yöneticileri, kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti, MHP, BBP ve YRP'nin il, ilçe başkanları ile üyeleri, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi 2. turu öncesi Ankara, Terme ve Lise caddelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhur İttifakı seçim ofisinden başlayarak, esnafı ziyaret eden partililer, seçimlerde destek istedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanacağını söyledi.

Erkan, "Hemşehrilerimizle bir arada gönül birliği içerisindeyiz. Esnafımız ve vatandaşlarımızla yarın sabah saatlerinden itibaren sandıklara gitmek üzere sözleştik. Oylarımıza sahip çıkalım, Türkiye'nin yarınlarını hep birlikte inşa edeceğiz. Cumhur İttifakı ile esnafımızı ve hemşehrilerimizi büyük Türkiye zaferi için sandığa davet ettik." dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da Kırşehir için çalışmalarını durmadan sürdüreceklerini vurguladı.

Ünsal, "14 Mayıs'ta Meclis'te tecelli eden iradeyi bu kez çok daha güçlü bir şekilde cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde yansıtacağız inşallah. Açık ara farkla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kazanarak, yeniden seçilecektir. Oylarımızla Türkiye Yüzyılı'nı başlatacağız. Bunu da Cumhur İttifakı'nın ortaklarıyla başaracağız." ifadelerini kullandı.

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