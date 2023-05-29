Kırşehir'de üreticilere tohum desteği

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilere tohum desteğinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yüzde 75 hibeli, "Sorgum Sudan Otu Dağıtım Projesi" kapsamında üreticilere il müdürlüğü bahçesinde tohumlar dağıtıldı.

Dağıtım töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, proje kapsamında 66 üreticiye 5 bin 552 kilogram tohum dağıtımı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Projelere ve üreticiye destek çalışmalarına hız verildiğini aktaran Seçen, şunları kaydetti:

"İlimiz çiftçilerinin ihtiyaçları doğrultusunda birçok projeye imza attık. Sorgum sudan otu kuru tarımda güzel bir alternatif yem bitkisidir. Mısır bitkisi gibi silajı yapılabilen fakat daha az su tüketimi olan sorgum sudan otu alternatif oluşturmaktadır. Su kaynaklarının azalması sebebiyle de silajlık yem bitkisi olarak kullanılmaktadır. Ekimde dekara 2-4 kilogram tohum kullanılmaktadır. Yüksek protein oranıyla hayvan beslemede kullanılmaktadır."

Programa, Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak da katıldı.









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