AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, seçim sonuçlarını değerlendirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı destek veren herkese teşekkür etti.

Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu değerlendirdi.

Seçim gecesi parti önünde ve Cacabey Meydanı'nda Kırşehirlilerle bir araya geldiklerini, coşkuyla herhangi bir taşkınlık oluşmadan seçim sonuçlarını kutladıklarını anlatan Ünsal, 21 yıldır milletin kendilerine verdiği destekle hizmetlerini sürdürdüklerini aktardı.

Gerek 14 Mayıs'ta gerekse 28 Mayıs'ta kendilerine destek olan herkese teşekkür eden Ünsal, şunları kaydetti:

"Bizler kimseye kızgın ya da kırgın değiliz, seçim atmosferini atlatarak Kırşehir ve Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Çünkü Türkiye Yüzyılı'nı başlatan bu seçimler ile kazanan Türkiye, kazanan Kırşehir oldu. Milletimiz güven ve istikrarı seçmiştir. Türkiye'nin dünyada sayılı başarılara sahip ender ülkelerden birisi olmayı sürdüreceği günlere hep beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile devam ediyoruz. Cumhur İttifakı üyelerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bizlere, çıktığımız her seferi zaferle neticelendirmeyi nasip etsin. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi bundan sonraki hedefimiz yerel seçimlerdir. Allah’ın izniyle bir sonraki zaferimiz Kırşehir Belediyesi olacaktır."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ise seçimlerde destek olan herkese teşekkür etti.

Erkan, "Kırşehir vatanını, maneviyatını, ülkesini sever demiştik. Kırşehir bizi mahcup etmedi, herkesten Allah razı olsun. Kimsenin kaybetmediği bu seçimlerle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı Kırşehir'den de hep birlikte gerçekleştireceğiz. 7 gün 24 saat Cumhur İttifakımızla beraber Kırşehir için çalışacağız, hizmet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.