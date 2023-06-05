Kırşehir Valisi Buhara'dan Dünya Çevre Günü mesajı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Buhara, mesajında, dünyanın havası, suyu, toprağı, canlı ve cansız varlıklarıyla hassas bir denge içerisinde yaratıldığını belirtti.

Yaşanılan son yüzyıldaki teknolojik gelişmeler, hızlı nüfus artışı, aşırı ve bilinçsiz tüketimin doğanın dengesini bozarak ciddi çevre sorunlarına sebep olduğunu vurgulayan Buhara, şunları kaydetti:

"Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için resmi ve özel kurumların yanı sıra bireyler olarak her birimiz sorumluluklarımızı yerine getirmeli ve bu olumsuz gidişatı tersine çevirmek için gayret sarf etmeliyiz. Dünya Çevre Günü'nün çevre sorunları konusunda toplumsal farkındalığın ve çevre bilincinin artmasına katkı sağlayacağına inanıyor, tüm vatandaşlarımıza temiz ve yeşil bir çevrede mutlu bir gelecek diliyorum."

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