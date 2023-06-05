Kırşehir Ceza İnfaz Kurumunun yolu sıcak asfalt yapılacak

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KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, insan ve araç yoğunluğunun her geçen gün arttığı Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu kara yolunun sıcak asfaltının kısa sürede tamamlanacağını bildirdi.

Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir Cezaevi kampüs genelinde yaklaşık 1800 personelin görev yaptığını, 250 kişi kapasiteli 1 jandarma taburu, 1 tabur karargahı, 1 koruma bölüğü ve 2 sevk bölüğünün de aynı alanda yer aldığını belirtti.

Kısa bir süre önce faaliyete geçen Kırşehir Ceza İnfaz Kurumunun ulaşımını sağlayan kara yolunun belediye tarafından bir türlü yapılmadığını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Şehre kazandırılan önemli bir yatırımın kara yolunun bugüne kadar yapılmaması önemli bir eksiklik. Ancak belediyenin bölge yolunu yapmaması üzerine, seçim öncesinden itibaren tüm fizibilite çalışmamızı yapmış gerekli adımları atmıştık. Kırşehir Ceza İnfaz Kurumunun ulaşımını sağlayan ve bozuk durumdaki yaklaşık 8 kilometrelik yol bitümlü sıcak karışım asfalt olarak İl Özel İdaremizce yapılacaktır. İnsan ve araç yoğunluğunun her geçen gün arttığı Kırşehir Ceza İnfaz Kurumu kara yolunun sıcak asfaltı kısa sürede tamamlanacaktır. Bu kara yolunun asfaltlama aşamasına gelmesinde emekleri olan Kırşehir Valimiz Hüdayar Mete Buhara, İller İdaresi Genel Müdürümüz Selçuk Aslan ve AK Parti Kırşehir Milletvekilimiz Necmettin Erkan'a teşekkür ediyorum."

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