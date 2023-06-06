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Kırşehir'den ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

AA

Kırşehir'den ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 130 kişilik ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Hacı adayları için Cacabey Meydanı'nda uğurlama programı düzenlendi.

Programda okunan ilahilerin ardından dua edildi.

Uğurlama programında konuşan İl Müftü Vekili Sami Özgün, Kırşehir'den kutsal topraklara gidecek ilk kafilede 130 hacı adayının bulunduğunu söyledi.

Hacı adaylarından Faruk Doğan, çok duygulu olduğunu belirterek, "14 yıl bekledim, nasip kısmet bugüneymiş." dedi.

Hilmi Demir de hacca eşiyle beraber gittiğini ifade ederek, "13 senedir bekliyorduk. Sevinçliyiz, Allah herkese nasip etsin, çok mutlu bir gündeyiz." diye konuştu.

Aileleri ve yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları, kutsal topraklara gitmek üzere otobüslerle Ankara'ya hareket etti.

Hacı adayları Ankara'dan uçakla kutsal topraklara gidecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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