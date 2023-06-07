ANALİG judo müsabakaları Kırşehir'de başladı

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KIRŞEHİR (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) judo grup müsabakaları 10 ilin katılımı ile Kırşehir'de başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen 2022-2023 judo küçükler kız-erkek müsabakalarına 10 ilden 350 sporcu ile antrenörleri katıldı.

Açılış seremonisinin ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, sporun tabana ve geniş kitleye yaygınlaştırılması, genç sporcuların kendilerini geliştirmeleri, kulüplere ve milli takımlara altyapı oluşturması düşüncesiyle müsabakaların sürdüğünü ifade etti.

Sporun tüm branşlarının sağlıklı vücutlar ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için önemli olduğunu vurgulayan Şahin, Kırşehir'in yanı sıra Aksaray, Ankara, Çankırı, Kayseri, Kırıkkale, Konya, Niğde, Sivas ve Yozgat'tan gelen sporculara başarılar diledi.

Farklı kategorilerde müsabakalar gün boyu devam etti.

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