Kırşehir'de ekmek fiyatı için zam kararı alındı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 9 Haziran'dan itibaren ekmek 4,5 liradan satılacak.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, tüm fırınlarda yarından itibaren 200 gram ekmeğin 4,5 liradan satılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, artan maliyetler sonrası fırıncı esnafından gelen zam talebini değerlendirdiklerini belirtti.

Öztürk, "Esnafımızı mağdur etmemek adına bir çalışma yaptık. Hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için makul olan bir fiyat belirledik. Bu noktada fırsatçılık yapmayarak kararı bekleyen esnafımıza teşekkür ediyoruz. Esnafımız yarından itibaren belirlenen fiyatlardan satış yapabilir." ifadelerini kullandı.

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