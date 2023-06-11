Kırşehir'de düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Karate Şampiyonası tamamlandı.

Kırşehir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada 53 ilden 323 sporcu ter döktü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonada dereceye giren sporcuları tebrik ederek başarı diledi.

Şampiyonanın ikinci gününde kadın kata alt yaş kategorisinde Firdevs Terzi (Ankara), kata üst yaş kategorisinde Aymin Ege Aktaş (İstanbul) ve yıldız katada Beril Nil Yüksek (Kütahya) birinci oldu.

Yıldızlar kadınlar kategorisinde ise 32 kiloda Duru Bilen (Ankara), 36 kiloda Ceren Bağcı (Bolu), 40 kiloda Melek Polat (Gaziantep), 44 kiloda Sare Kaya (Sakarya), 48 kiloda Elif Berre Doğan (Kocaeli), 52 kiloda Alara Akbaş (İstanbul), artı 52 kiloda Gülen Irmak Öztürk (Kocaeli) birincilik elde etti.

Sporculara madalyalarının verilmesinin ardından organizasyon tamamlandı.

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