KAEÜ'de Akademik Gelişim Uyum Programı başladı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, insan yetiştirmede İbn-i Sina, Farabi, Fahrettin Razi, Gazali gibi medeniyet yıldızlarından esinlenilmesi gerektiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde üç gün sürecek Akademik Gelişim Uyum Programı'nın (AGUP) açılışında konuşan Rektör Karakaya, akademisyenlerin uyumu ve araştırma faaliyetlerinde etkinliğini artırmak için programın düzenlendiğini belirtti.

İnsan yetiştirmenin dünyanın en zor işi olduğunu hatırlatan Karakaya, özellikle eğitimde "bence – sence" bakışı yerine, gençlerin hayata tutunmasını sağlayarak, onlara emek ve gayret vermek gerektiğini vurguladı.

Batı'nın indirgemeci yaklaşımından ziyade, insan ruhunu okuyan tarzda hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Karakaya, şunları kaydetti:



"İbn-i Sina, Farabi, Fahrettin Razi, Gazali mantığıyla insan yetiştirmeli, ideallerimize ilham kaynağı olmalıdır. Kendimizi, benliğimizi, geçmişimizi bilmeliyiz. Aristoteles mantığı yerine insan yetiştirmede İbn-i Sina, Farabi, Fahrettin Razi, Gazali gibi medeniyetimizin yıldızlarından esinlenmeliyiz. En önemli varlığımızın insan olduğunu unutmadan mekanik bir insan anlayışıyla değil, insan olup fayda veren bir anlayışla gençleri yetiştirmeliyiz."

Karakaya, AGUP programının hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

10 temel programda toplamda 10 saatlik eğitim programıyla devam edecek AGUP'da eğitimlerin ardından katılım belgesi verilecek.

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