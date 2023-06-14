Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı kutlandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Teşkilatının 184'üncü yıl dönümü dolayısıyla İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadık Gülecen ve beraberindekiler, Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Gülecen, Jandarma Teşkilatının faaliyetleri hakkında Buhara'ya bilgi verdi.

Vali Buhara, "Jandarma Teşkilatımız üstlenmiş olduğu görevleri yüksek bir vazife şuuruyla yerine getirmektedir. Gücünü aziz milletimizin kendisine duyduğu güven ve sevgisinden alan Jandarma Teşkilatımızın 184'üncü kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Görevini özveriyle yerine getiren tüm jandarma teşkilatı personelimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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