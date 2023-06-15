Kırşehir'de başarılı sporcular ödüllendirildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başarılı sporcular ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında "Okul Sporlarında Yılın Enleri Ödül Töreni" düzenlendi.

Neşet Ertaş KYK Yurdu'ndaki ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, akademik yönden her zaman üst sıralarda yer alan kentteki öğrencilerin sportif faaliyetlerle de desteklendiğini belirtti.

Sportif alanda ulusal ve uluslararası başarının artması için yoğunlaşılacağını vurgulayan Alpaslan, dereceye giren öğrencileri, antrenörleri kutladı, okul müdürleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline teşekkürlerini iletti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de dereceye giren öğrenci sayısının her yıl arttığını ve bu sayının daha da artırılması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade ederek, başarılı öğrenciler ve antrenörlerini tebrik etti.

Konuşmaların ardından okul sporları grup müsabakaları, Türkiye ve Avrupa Şampiyonalarında dereceye giren öğrencilere belge ve hediye takdimi yapıldı.

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