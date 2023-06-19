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"Genç Ahiler" Ahiliği ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatları Azerbaycanlı gençlere tanıtıyor

AA

"Genç Ahiler" Ahiliği ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatları Azerbaycanlı gençlere tanıtıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehirli "Genç Ahiler", Avrupa Okul Eğitimi Platformu (ESEP) kapsamında hayata geçirilen projeyle Ahiliği ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatları, hem öğreniyorlar hem de Azerbaycanlı gençlere tanıtıyorlar.

Kırşehir Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Başyardımcısı Esma Çetinkaya, AA muhabirine, ESEP kapsamında hazırladıkları "Ahi Şehri Kırşehir" projesiyle Azerbaycan'dan proje ortakları öğretmenler ve lise dengi öğrencilere Ahilik kültürü ile unutulmaya yüz tutmuş zanaatları tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de yer aldığı projeyi uluslararası düzeye taşıdıklarını belirten Çetinkaya, okullarından 5 öğrencinin projeye katıldığını dile getirdi.

Çetinkaya, projedeki gönüllü lise öğrencilerinin ahşap oymacılık, kalaycılık, keçe sabun üretimi, deri işçiliği ve terzilik gibi zanaatları sürdüren ustalardan bilgiler alıp, mesleği uygulamalı deneyimlediklerini anlatarak, "Öğrencilerimize, 'Genç Ahiler' diyoruz ve onların, Ahilik kültürünü usta çırak ilişkisi ile öğrenip gelecek nesillere aktarması en büyük amacımız." dedi.

ESEP'in öğrenci değişiminden ziyade yabancı öğrencilerle bir araya gelinen platform olduğuna dikkati çeken Çetinkaya, "Azerbaycanlı ortaklarımızla bu platformda bir araya geliyoruz. Bütün etkinlik ve çalışmalarımızı yaptıktan sonra platform içinde ortak bir sayfamız var, buraya hepsini yüklüyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimiz yaptığımız çalışmaları oradan görerek, öğreniyorlar." diye konuştu.

Çetinkaya, Azerbaycan'dan lise dengi 4 öğretmen ve 15 öğrencinin platforma girerek, çektikleri video ve fotoğraflardan Ahilik ve çeşitli zanaatlarla ilgili bilgi sahibi olduğunu, aynı şekilde kendilerinin de Azerbaycan kültürü hakkında bilgi edindiklerini kaydetti.

Projedeki gönüllü öğrencilerden Belgin Bezirganoğlu da dericilikte çok güzel deneyimleri olduğunu, deri işleme ve çanta yapımını öğrendiğini ve bunları platform vasıtasıyla paylaştığını söyledi.

Kalaycılık eğitimi alan Uygar Ünsoy da "Günümüze kadar bu meslek Ahilikle gelmiş, bundan sonra da devam etmesini arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

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