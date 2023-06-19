AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan, hemşehrileriyle buluştu

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KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, aylık olarak hemşehri buluşması yapacaklarını bildirdi.

Milletvekili Erkan, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde "Hemşehri Buluşmaları" programında vatandaşlarla bir araya geldi.



Talep ve görüşleri alan Erkan, sorunları yerinde dinleyip çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Milletvekili Erkan, "Seçim öncesi vatandaşlarımıza vaatlerimizde beyan etmiştik. İnsanımız ile bir araya gelerek sorunları yerinde dinleyip çözüm üretmeye çalışacağız, beraber hareket edeceğiz. Hemşehri buluşmalarını aylık hale getireceğiz. Sürekliliğini de sağlayarak, rutin olarak vatandaşımızla buluşacağız." dedi.

Toplantıya, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, ilçe belediye başkanları, esnaf temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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