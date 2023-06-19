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KAEÜ'de okul birincisi Ahilik Şedi kuşandı

AA

KAEÜ'de okul birincisi Ahilik Şedi kuşandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) 3 bin 264 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Vali Hüdayar Mete Buhara, KAEÜ Stadyumu'nda gerçekleştirilen törende, öğrencilerin hayatlarındaki en önemli anlarından birisinde onlara eşlik etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ahi kenti Kırşehir'de öğrencilerin Ahi Evran-ı Veli Hazretlerinin öğütlerine yakışır bir şekilde bilgi, akıl ve ahlakla çalışmayı öğrendiklerini vurgulayan Buhara, şöyle konuştu:

"Mezuniyetinizin, size yeni kapılar açmasını, fırsatlarla dolu yeni bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum. Yaşam düz bir çizgi değildir. Hayatta zorluklar da olabilir, sıkıntılı dönemlerden de geçebiliriz. Ancak bununla birlikte umut da fırsatlar da var. Yaşamın kendisi bir mücadele alanıdır. Bu yolculukta yılmayacağız, yorulmayacağız. Bundan sonraki süreçte hayal ettiklerimizi gerçekleştirmek için cesaretimizi yitirmeden sadece hedeflerimize yoğunlaşacağız."

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde yaşamını yitiren öğrencilerini rahmetle andı.

Anadolu topraklarında yetişen gençlerin, Anadolu irfanıyla başarılı ve erdemli olması, işlerini Ahilik anlayışıyla yapmaları gerektiğini aktaran Karakaya, "Üniversiteyi fiziki olarak 5 kat büyüterek, 22'e yakın bina yapımı gerçekleştirdik. 2006 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri içerisinde 5 yıllık 'Tam Kurumsal Akreditasyon' alan tek üniversite olma unvanına sahibiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının verimlilik projesinde Türkiye ikinciliğini hak ettik. Üniversitemizdeki bölüm sayısı 100'ü geçti. Öğrenci çeşitliliğini artırarak, 60 farklı ülkeden 3 bin 200'ü aştı." diye konuştu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da törende konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından mezun öğrenciler, "Ahilik Yemini" etti, üniversite birincisi tıp fakültesi öğrencisi Elif Beyza Tosun, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Ardından Rektör Karakaya ve temsili Ahilik ustaları tarafından Tosun'a şed kuşanması gerçekleştirildi.

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