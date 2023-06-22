Karacakurt Türkmen Köyleri Derneği 7. şölene hazırlanıyor

KIRŞEHİR (AA) - Karacakurt Türkmen Köyleri Derneği Başkanı Serdar Güneş, Türkmen şölenlerinin 7'ncisini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde basın mensuplarıyla buluşan Güneş ve dernek üyeleri, dernek faaliyetleri ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Karacakurt Türkmenleri'nin soy ağacını çıkardıklarını anlatan Güneş, kardeşlik ruhunu Ahi Şehri Kırşehir'de daha fazla aşılayarak, kültürel etkinliklerle vatandaşları bir araya getireceklerini aktardı.
Derneğin farklı illerden 200'ü geçen üyesi olduğunu ve her geçen gün üye sayılarının arttırdıklarını vurgulayan Güneş, "Karacakurt Türkmenleri'nin soy şeceresi Oğuz, Türkmen, Bozoklar, Yıldızhan, Beydili, Karacakurt şeklinde devam etmektedir. Bu köylerden temsilciler ile çok sayıda vatandaşımızın katıldığı 6 Türkmen şöleni gerçekleştirdik. ürkmen kültürünün yaşaması adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.