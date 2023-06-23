KESOB Başkanı Öztürk'ten asgari ücret desteğinin artırılması talebi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Bahamettin Öztürk, küçük esnafın yanında çalışan her 1 kişi için destek miktarının SGK prim tutarının yarısına kadar yükseltilmesini istedi.

Öztürk, yazılı açıklamasında, asgari ücretin net 11 bin 402 lira olmasıyla 500 lira olan asgari ücret desteğinin hissedilir rakamlara artırılmasının beklendiğini ifade etti.

Öztürk, "Esnafın yanında çalıştırdığı işçinin maaşı, SGK primi ve kıdem tazminatı ile birlikte kendi adına ödeyeceği Bağ-Kur'un aylık maliyeti toplam 23 bin lira iken 500 lira tutarındaki destek miktarı çok düşük kalmıştır. Küçük esnafın yanında çalışan her 1 kişi için destek miktarı SGK prim tutarının yarısına kadar yükseltilmelidir. Ayrıca küçük esnafın korunması için konutlara getirilen ve süresi uzatılan kira artış oranındaki sınırlamanın iş yerleri için de uygulanması büyük önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

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