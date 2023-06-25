Ankara-Kayseri kara yolu Kırşehir geçişinde trafik önlemleri artırıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanan Ankara-Kayseri kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Kırşehir'de trafik denetimlerine ağırlık verildi.

Ankara-Kayseri kara yolu Ortaköy yol kavşağında bulunan polis uygulama merkezine gelen Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, polis ekiplerinin durdurduğu araçların sürücüleriyle sohbet etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen denetimler hakkında görevlilerden bilgi alan Vali Buhara, sürücülerin bayramını kutlayarak, emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Sürücülerin trafik yoğunluğu ve sıcak hava nedeniyle her zamandakinden daha fazla dikkatli olmalarını isteyen Vali Buhara, 9 günlük Kurban Bayramı tatili sürecinin sağ salim tamamlanması temennisinde bulundu.

Buhara, "Gerek emniyet gerek jandarma teşkilatımız kendi bölgelerinde denetimleri sürdürecekler. Biz arzu ediyoruz ki bayram sevinci hüzne dönmesin, kazasız ve belasız şekilde inşallah bayram sürecini atlatalım ve bayramımız bayram sevinci olarak kalsın. Bölgemizde trafik çok yoğun şekilde akıyor. Biz de gerekli tüm tedbirleri aldık. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmadan, 9 günlük bayram sürecini atlatacağız. Önemli olan varacağımız yere erken ulaşmak değil, sağlık ve sıhhat içerisinde ulaşmaktır. Herkesin trafik kurallarına riayet ederek dikkatlice yolculuklarını tamamlamalarını arzu ediyoruz." dedi.

Sürücülere uygulamada bayram nedeniyle çikolata ikram edilirken, çocuklara da hediyeler verildi.

Uygulamaya İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen de katıldı.

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