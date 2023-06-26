Kırşehir'de polis ekipleri bayram tedbirlerini arttırdı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Emniyet Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla il genelinde asayiş ve trafik tedbirleri arttırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bayramın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi amacıyla çalışma yapıldı.

Halkın kalabalık olarak bulunacağı cadde ve kavşaklar ile alışverişin yoğun yapıldığı sokaklarda sabit ve yaya devriye ekipleri görevlendirildi.

Terme, Ankara, Lise ve Atatürk caddelerinde trafik ve asayiş ekipleri "şok" uygulama ile kontrollerini sürdürdü.

Kent Park'ta ve Cacabey Meydanı'nda ise asayiş şube ekipleri yaya devriyelerine devam etti.

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