Ankara-Kayseri kara yolunda trafik denetimi yapıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu yaşanan Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir kesiminde trafik denetimlerine ağırlık verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir geçişinde bayram öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini artırdı.

Ekipler, emniyet kemeri takılması, hız limitlerine uyulması, trafikteyken cep telefonu kullanılmaması, dinlenme süreleri konularında bilgi verdi.

Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, İnanç köyü kontrol noktasında yük ve yolcu taşıyan şoförlere yönelik denetim yaptı.

Öte yandan polis ekipleri, Kırşehir Canlı Hayvan Pazarı'nda kurbanlık satışı yapan üretici ve satıcılar ile görüşerek sahte para konusunda bilgilendirdi.

Kurban alıcı ve satıcılarına gerçek ile sahte banknot arasındaki farkları anlatan ekipler, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olunması, her türlü şüpheli durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.

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