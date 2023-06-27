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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Valisi Buhara'dan Kurban Bayramı mesajı

AA

Kırşehir Valisi Buhara'dan Kurban Bayramı mesajı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Buhara mesajında, bayramların her türlü dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, dostluk ve hoşgörü duygularının pekiştiği, sevinç, mutluluk ve huzur ikliminin hakim olduğu müstesna günler olduğunu hatırlattı.

İnancın ve kültürün gereği olarak, eş, dost ve akrabalar ile bir araya gelip, aile büyüklerinin hatırlandığını vurgulayan Buhara, "Bayramları yetim ve öksüzlerin gönlünü almak, yardıma muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarımızın yanında olmak için bir fırsat olarak görmek gerektiğine inanıyorum. Sağlıklı ve huzur dolu günlere vesile olması dileklerimle tüm Kırşehirli hemşehrilerimizin, aziz milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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