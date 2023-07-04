Kırşehir'de istihdam garantili kaynakçılık kursu açıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) desteğiyle kaynakçılık kursu açıldı.

Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen "Kırşehir Mesleki Eğitim ve Kaynakçılık Odaklı Kalkınma ve İşbirliği Projesi" imza töreninde konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, istihdamın en önemli konu olduğunu, öncelikli iş için nitelikli elemana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Vali Buhara, "İnşallah projeyle kaynakçılığın her türünde nitelikli gençlerimiz yetişmiş olacaktır. Hem ilimizin hem de çevre illerimizin, büyük firmaların da ihtiyaçları karşılanacaktır. Projenin önemli bir özelliği de istihdam garantili olmasıdır. Kursu başarıyla geçenlere sertifikalarını vereceğiz, onlar da işe yerleşecekler. Projenin ciddi talep göreceğini tahmin ediyorum." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan da ara eleman konusunda ve ihtiyaç duyulan mesleklerin başında kaynakçılığın geldiğini anımsatarak, "Kaynakçı yetiştirilmesi için projemizde kursumuzdan geçen öğrencilerimize iş garantisi veriyoruz. İlimizde ülkemizdeki birçok sektörde öğrencilerimize iş garantisi olacaktır. İlimizde öğrencilerimizin yoğun ilgisi olacağını öngörüyoruz." dedi.

AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol ise Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Kırşehir için hazırlanan proje ile kaynakçılık alanında ihtiyaçların giderilmesi ve personelin yetiştirilmesine katkı vereceklerini söyledi.

İmza töreninin ardından okuldaki öğrencilerle bir araya gelen Vali Buhara, onlardan öğrendikleri mesleki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 2,5 milyon liralık proje kapsamında kaynakçılık atölyesi oluşturulacak, ilk etapta 100 gence teorik ve pratik eğitimler alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilecek.

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