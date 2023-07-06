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        Kırşehir'de 2 aile destek merkezi hizmete girdi

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 14:37
        Kırşehir'de 2 aile destek merkezi hizmete girdi

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yapımı tamamlanan 2 aile destek merkezi hizmete açıldı.

        Valilik ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü desteğiyle Kayabaşı ve Yenice mahallelerinde inşası tamamlanan merkezlerde, kurs atölyeleri, çocuk oyun odası ve derslikler yer alıyor.

        Aile destek merkezleri kursiyerlerin, psikososyal, sosyokültürel ve kişisel gelişimlerini hedeflerken, üç aylık periyotlarla düzenlenen eğitimler ve kurslarla meslek edinmeleri sağlanıyor.

        Düzenli olarak katılım gösteren kursiyerlere teşvik ödemesi de yapılırken, çocuğu olan kursiyerler için 3-6 yaş grubu çocuk kreş eğitim alanı da bulunuyor.

        Kayabaşı'ndaki merkezde takı tasarımı, çanta, bileklik, kolye, küpe gibi ürünlerin yapımı, Yenice'deki merkezde ise tığ örgü ve dekoratif sepet örücülüğü, aşçı ve pasta yardımcılığı eğitimi veriliyor.

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