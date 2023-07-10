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        Kırşehir'de yaz Kur'an kursları başladı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 15:12
        Kırşehir'de yaz Kur'an kursları başladı

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yaz Kur'an kurslarının açılışı yapıldı.

        Kent merkezinde Kırşehir Müftülüğünün organizasyonunda Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Kur'an kurslarının açılışı için etkinlik düzenlendi.

        Balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenen camideki etkinlikte konuşan İl Müftü Vekili Sami Özgün, çocukların yaz boyu Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra dini bilgileri öğreneceğini, oyunlar oynayacaklarını söyledi.

        Yaz Kur'an kurslarının hayırlara vesile olmasını dileyen Özgün, "Kurslara devam ediliyor, belirli bir ivme ve başarı yakalandı. Geçen yıl 2,5 milyondan fazla öğrencimiz camilerde yaz kurslarına katıldı. Biz bunlardan çok gurur duyuyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından temsili Ahi Evran ve Hoca Ahmet Yesevi, manevi bilgilerin yanı sıra Hazreti Peygamberin hayatında kıssalar anlattı, ardından sorulan sorularda başarılı olan öğrenciler alkışlanarak ödül aldı.

        Etkinlikte farkı camilerden Kur'an kursu öğrencileri şiirler okudu, çeşitli yarışmalar düzenlendi.

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