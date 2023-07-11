Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        KAEÜ'de EFQM Tanıma ve Ödül Programı hazırlıkları tamamlandı

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 11:18
        KAEÜ'de EFQM Tanıma ve Ödül Programı hazırlıkları tamamlandı

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (European Foundation for Quality Management - EFQM) Tanıma ve Ödül Program çalışmaları tamamlandı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm birimleriyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk devlet üniversitesi KAEÜ, kalite sürecinin diğer adımı olan Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (European Foundation for Quality Management - EFQM) Tanıma ve Ödül Programı için çalışmalarında sona geldi.

        EFQM Tanıma ve Ödül Programı kapsamında 2023 yılı "Üstün Performansta Yetkinlik Aşamalarına" başvuru yapan KAEÜ'de, tüm birimlerde tanıtım toplantıları, eğitimler ve öz değerlendirme çalışmaları yapıldı, ardından EQFM sistemine girişler yapıldı.

        EFQM modelinin yedi kriterine yönelik çalışma grupları, ilgili soru ve cevaplar, yayılımlar, değerlendirme ve iyileştirmeler, kanıt ve süreçler olmak üzere tüm birimlerde dokümanlar da hazırlandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Ablasını öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi ile 20 yıl hapis
        Ablasını öldüren sanığa 'haksız tahrik' indirimi ile 20 yıl hapis
        Yağışlarla birlikte Seyfe Gölü'nde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı
        Yağışlarla birlikte Seyfe Gölü'nde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı
        Köpekten 'Öldür' talimatı aldığını savunan cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet
        Köpekten 'Öldür' talimatı aldığını savunan cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet
        Kırşehir'de etkili olan sağanakta 10 küçükbaş hayvan öldü
        Kırşehir'de etkili olan sağanakta 10 küçükbaş hayvan öldü
        Lise öğrencisine tacizde bulunan servis şoförü: Fiziğinden ve sesinden etkilendim
        Lise öğrencisine tacizde bulunan servis şoförü: Fiziğinden ve sesinden etkilendim
        Kırşehir'de sağanak etkili oldu
        Kırşehir'de sağanak etkili oldu