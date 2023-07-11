KAEÜ'de EFQM Tanıma ve Ödül Programı hazırlıkları tamamlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (European Foundation for Quality Management - EFQM) Tanıma ve Ödül Program çalışmaları tamamlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, tüm birimleriyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk devlet üniversitesi KAEÜ, kalite sürecinin diğer adımı olan Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (European Foundation for Quality Management - EFQM) Tanıma ve Ödül Programı için çalışmalarında sona geldi.

EFQM Tanıma ve Ödül Programı kapsamında 2023 yılı "Üstün Performansta Yetkinlik Aşamalarına" başvuru yapan KAEÜ'de, tüm birimlerde tanıtım toplantıları, eğitimler ve öz değerlendirme çalışmaları yapıldı, ardından EQFM sistemine girişler yapıldı.

EFQM modelinin yedi kriterine yönelik çalışma grupları, ilgili soru ve cevaplar, yayılımlar, değerlendirme ve iyileştirmeler, kanıt ve süreçler olmak üzere tüm birimlerde dokümanlar da hazırlandı.