Kırşehir'den selden zarar gören Bartın'a destek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'den sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle Bartın'a ekip gönderildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, selden olumsuz etkilenen Bartın'da çalışma yürütmek üzere kentten ekip sevk edildiği belirtildi.

Yaşanan sel nedeniyle yapılacak çalışmalara katılmak üzere destek ekibi gönderildiği vurgulanan açıklamada, "Bartın'da meydana gelen sel felaketi sonrası yürütülen çalışmalara destek olmak üzere 8 kişilik ekip gönderildi. İl Özel İdaresi ekibimiz 3 kamyon, 2 pikap, taşıyıcı tır ve loder kepçe olmak üzere 7 araçla afet bölgesine ulaşarak çalışmalara başladı. Bölge halkına yaşadıkları felaketten dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.