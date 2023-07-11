UNESCO Uluslararası 2. Müzik Festivali Kırşehir'de başladı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen UNESCO Uluslararası 2. Müzik Festivali başladı.

UNESCO tarafından müzik dalında Türkiye'den Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'deki müzik festivalinin açılış gününde, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nden başlayan kortej yürüyüşü Cacabey Meydanı'na kadar sürdü.

Kırşehir Belediyesi Abdallar Korosu ve davul zurna ekibinin gösteri sunduğu festivalde, Abdallar Müzik Topluluğu, Tahir Uçar ile Aşık Maksut Feryadi sevilen eserlerini seslendirdi.

Halk müziği sanatçısı Emel Taşcıoğlu'nun da sahne aldığı festivalde konuşan Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, Kırşehir'in UNESCO Müzik Şehri seçilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ertaş, Abdallık geleneğinin yaşatılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, bu kültürün tanınmasında Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali ve abdalların büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Almanya, Gürcistan, Tataristan Cumhuriyeti'nden gelen müzisyenlerin sahne alacağı festivalde Veli Ertaş, Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Korosu, Hacıbektaş Gönüllü Semah Topluluğu, Fatma Aydoğan ve Sura İskenderli de konser verecek.

Festival 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.