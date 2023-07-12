Kırşehir Valisi Buhara, koruyucu ailelerle buluştu Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, koruyucu aileler ve çocuklarıyla bir araya geldi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, koruyucu aileler ve çocuklarıyla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, devlet koruması altındaki çocuklara anne ve babalık yapan koruyucu ailelerle buluştu.

Kırşehir Huzurevi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Buhara, çocukların eğitim, bakım ve yetiştirme sorumluluğunu alarak destek olan ailelere teşekkür etti.

Ailelerin talep ve görüşlerini de alan Buhara, "İlimizdeki koruyucu ailelerimiz ve kıymetli çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuklarımıza yuvalarını açarak onlara gözü gibi bakan, sıcak bir aile ortamı sağlayarak çocuklarımızın hayatlarına dokunan yüce gönüllü ailelerimizin her birine teşekkür ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından gönderilen tebrik kartlarını da ailelere takdim eden Vali Buhara, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.