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        UNESCO Uluslararası 2. Müzik Festivali Kırşehir'de devam ediyor

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        Giriş: 13.07.2023 - 10:27
        UNESCO Uluslararası 2. Müzik Festivali Kırşehir'de devam ediyor

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen UNESCO Uluslararası 2. Müzik Festivalinde 3 ülkenin ekibi gösteri sundu.

        UNESCO tarafından müzik dalında Türkiye'den Yaratıcı Şehirler Ağı'na alınan Kırşehir'de, müzik festivalinin ikinci gününde Cacabey Meydanı'na gösteri ve konser düzenlendi.

        Abdallar Korosu ve davul zurna ekibinin gösteri sunduğu festivalde, Kırşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu oyunlar sergiledi.

        Almanya'dan Hanover Müzik Topluluğu, Gürcistan'dan Batumi Gürcü Müzik ve Dans Topluluğu gösterilerini sahneledi.

        Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Korosu ise Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş, Hacı Taşan, Çekiç Ali ve Kırşehir yöresinden türkülerin yanı sıra bir çok eseri seslendirdi.

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