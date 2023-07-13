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        MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şube Başkanı Enes Mehmet Polat, kentteki yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük yemek ulaştıracaklarını bildirdi.

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        Giriş: 13.07.2023 - 13:58
        MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nden ihtiyaç sahiplerine yemek hizmeti

        KIRŞEHİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şube Başkanı Enes Mehmet Polat, kentteki yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara günlük yemek ulaştıracaklarını bildirdi.

        Kent merkezinde bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Polat ve yönetim kurulu üyeleri, planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kısa süre önce göreve atandıklarını, yakında genel kurullarını da gerçekleştireceklerini anlatan Polat, Kırşehir'e büyük yatırımların geldiğini, en kısa sürede OSB alanının genişleyeceğini söyledi.

        MÜSİAD olarak kentteki mevcut yatırımların iyileştirilmesi, yeni yatırım sayısının da artması için tüm donanımlarıyla çaba gösterdiklerini, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere katkı sunduklarını vurgulayan Polat, şunları kaydetti:

        "Kırşehir'de tüm sektörlerde iç ve dış pazarların, piyasaların araştırılmasına, geliştirilmesine, üreticiden tüketiciye, satıcıdan alıcıya uzanan yolların açılmasına yönelik konferanslar düzenleyeceğiz. Mevcutta 50'yi aşkın üyemizi hızlıca arttıracağız. Genç MÜSİAD ve Kadın MÜSİAD için hazırlıklarımızı tamamladık, şubemizi açacağız. Kırşehir'de başlattığımız 'Cami Hamiliği' projesini devam ettiriyoruz ve ulaşabildiğimiz öğrenci sayısını da arttırma gayretindeyiz. Kırşehir'de yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizle istişare halinde günlük yemek vereceğiz. Bu konuda ilk hedefimiz aşevi açarak, yıl boyu günlük en az 300 aileye yemek ulaştırmak."

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