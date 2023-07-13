UNESCO Müzik Şehirleri'nin ülke temsilcileri Kırşehir'de toplantıda bir araya geldi

KIRŞEHİR (AA) - UNESCO Uluslararası 2. Müzik Festivali için yabancı ülkelerden Kırşehir'e gelen temsilciler toplantıda buluştu.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönül Dağı Toplantı Salonu'nda düzenlenen festival değerlendirme toplantısında konuşan Belediye Başkan Vekili Osman Uçar, geçen yılki festivalde de UNESCO Müzik Şehirleri temsilcileriyle bir araya geldiklerini hatırlattı.

Anadolu Abdal geleneğinin öncüsü ve Bozlak kültürünün en büyük temsilcisi Neşet Ertaş'ın, Kırşehir'in UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmasında büyük katkı sağladığını vurgulayan Uçar, festivalin UNESCO Müzik Şehirleri üyelerinin daha fazla birbirine yaklaşmasına vesile olduğunu dile getirdi.

Almanya'dan Hanover Müzik Topluluğu, Gürcistan'dan Batumi Gürcü Müzik ve Dans Topluluğu üyeleri ile yabancı temsilciler de söz alarak Kırşehir'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti belirtti, sonraki yıllarda Kırşehir'deki kültür temsilcilerini ülkelerinde ağırlamak istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkan Vekili Uçar ve Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, etkinliklere katılan yabancı konuklara hediye takdim etti.