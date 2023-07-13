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        Kırşehir'deki "UNESCO Uluslararası 2. Müzik Festivali" sona erdi

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 23:34
        Kırşehir'deki "UNESCO Uluslararası 2. Müzik Festivali" sona erdi

        KIRŞEHİR (AA) - UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Kırşehir'de düzenlenen Uluslararası 2. Müzik Festivali sona erdi.

        Cacabey Meydanı'ndaki festivalin son gününde, Kırşehir Belediyesi Abdallar Korosu müzik dinletisi, davul zurna ekibi gösteri sundu.

        Daha sonra Hacıbektaş Gönüllü Semah Topluluğunun gösterisi izlendi.

        Etkinlikte, Türk Halk Müziği sanatçıları Veli Ertaş ve Fatma Aydoğan, "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiç Ali, Hacı Taşan'a ait, Kırşehir yöresi türkü ve oyun havalarını seslendirdi.

        Festivalde, Sura İskenderli de konser verdi.

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