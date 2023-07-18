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        CHP Genel Sekreteri Hancıoğlu, Kırşehir'de partililerle buluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 16:25
        CHP Genel Sekreteri Hancıoğlu, Kırşehir'de partililerle buluştu

        KIRŞEHİR (AA) - CHP Genel Sekreteri Neslihan Hancıoğlu, CHP Kırşehir İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

        Hancıoğlu, programda yaptığı konuşmada, iktidarın seçim döneminde verdiği vaatlerin yerine getirilmeden meclisin tatile girdiğini söyledi.

        Bunu kabul etmediklerini belirten Hancıoğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak dünkü MYK toplantımızda acilen TBMM'nin açılması için çağrıda bulunma kararı alındı. Tekrar olağanüstü toplantı yapılması talep edilecek. Toplantı çağrısına cevap gelecektir. CHP bu ülkenin garantisi ve 100 yıllık partidir. 100. yılımızı kutlayacağız ve onun çalışmaları da var. Biz halkımıza, milletimize sahip çıkıp, mutlaka dertlerine derman olup, bu gidişata yine biz son vereceğiz." dedi.

        CHP İl Başkanı Hüseyin Çakmak ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın da konuşma yaptığı program, basına kapalı devam etti.

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