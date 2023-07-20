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        MÜSİAD Kırşehir Şubesi yöneticileri Vali Buhara'yı ziyaret etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:39
        MÜSİAD Kırşehir Şubesi yöneticileri Vali Buhara'yı ziyaret etti

        KIRŞEHİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şube Başkanı Enes Mehmet Polat ve beraberindeki heyet, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ile bir araya geldi.

        MÜSİAD Kırşehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Başkan Polat ve beraberindeki heyet, Vali Buhara'ya kentte yaptıkları sanayi, ekonomi, istihdam ve sosyal çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Kırşehir'in sosyal ve ekonomik alanda ilerlemesini sağlamak adına devlet yetkilileriyle de her daim istişarelerde bulunacaklarını aktaran Polat, planlanan projeler için destek sözü aldıklarını ve kente katkı sunacaklarını kaydetti.

        Polat, "Gençlerin gelişimine katkı sunmak adına bilindiği üzere 'Cami Hamiliği' projemiz hali hazırda devam etmekte. Bununla birlikte şehrimizde yapılmasını arzu ettiğimiz ve kamuoyuna deklare ettiğimiz aşevi projesi ile ilgili olarak da Valiliğimizle istişarelerde bulunduk. Kırşehir'de sanayi projelerinin yanı sıra sosyal projeler de oluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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