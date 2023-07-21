Kırşehir Kızılay Şubesi, yaz Kur'an kursu öğrencilerine ikramda bulundu
KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Kızılay Şubesi kadın yöneticileri yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.
Kırşehir Kızılay Şubesinde yapılan yazılı açıklamaya göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Hicret Camii'ni ziyaret eden ekip, çocuklara hediye dağıtarak, ikramlarda bulundu.
Küçük kursiyerleri sevindiren Kızılay ekibi, çocuklara paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini anlatarak, eğitimlerinde başarı diledi.
Ziyaretleri değerlendiren Kırşehir Kızılay Kadın Başkanı Prof. Dr. Nur Çetin, Türk Kızılay'ın da tanıtımı yapılarak, öğrencilerin de ileride Kızılay gönüllüsü olmaya davet edildiğini anlattı.