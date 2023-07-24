Emniyet Müdürü Ahmet Sula, konferanslarla gençleri "Türkiye Yüzyılı"na hazırlıyor

KIRŞEHİR (AA) - Türk Polis Teşkilatında farklı görevlerde bulunan polis başmüfettişi ve 1. sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, "Türkiye Yüzyılı" nesli yetişmesi için gençlik kamplarında konferans veriyor.

Ahi Evran Gençlik Kampı'nda 20 ilden 270 gence konferans vermek üzere Kırşehir'e gelen Sula, AA muhabirine, emniyetteki görevlerinin yanı sıra resim, şiir ve hat alanında çalışmalar yaptığını, birikim ve tecrübelerini gençlerin gelişimi için anlattığını dile getirdi.

Dünyanın en değerli gençliği olarak Türk gençliğini gördüğünü, dünyada benzeri olmayan, başka ülkelerde bulunmayan gençlik kamplarına sahip olduklarını hatırlatan Sula, sadece mesleğini yapan değil, farklı yetenek edinen, gereksiz işlerden uzaklaşan, milli, manevi, insani değerleri önceleyen gençler yetişmesi için çabaladıklarını söyledi.

- "Türkiye Yüzyılı nesli yetişsin istiyoruz"

Gençleri sosyal medya ve dijital sarmalın içinden mümkün olduğu kadar kurtarıp kendi öz güvenlerini fark ettirme, insan yetiştirme derdinde olduklarını vurgulayan Sula, "Anadolu toprağından manevi mimarlar yetişmiş. Şeyh Edebali, Ahi Evran'ı Veli, Yunus Emre gibi büyüklerimiz var. O büyük Anadolu erenleri, sanatını insanın kalbine çizmişler. Bu felsefeyi anladığımız vakit, gençlerimizi sanata, spora, müziğe yönlendirdiğimizde kendi iç yolculuğunu da başlatmış olacağız. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı'nda biz de Türkiye Yüzyılı nesli yetişsin ve dünyaya örnek olacak bir çok değerimiz fark edilsin istiyoruz." dedi.

- "Kamplar gençlerin kendilerini geliştirmesine büyük imkan sağlayacak"

Kırşehir'den sonra Mersin, Gaziantep, Samsun, Afyonkarahisar ve Antalya'ya gideceğini aktaran Sula, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar bu gençlik kamplarımızdan 9 tanesine gitmiş olduk, onlarcasına daha gideceğiz. Ekim ayına kadar inşallah bunları gerçekleştiririz. Gençlerimiz ne kadar sosyal medyadan uzak kalıp, temasta olup, doğayla, insanla, tarihi turistik gezilerle, sporla, sanat dallarıyla ilgilendiklerinde değerli olduklarını fark ediyorlar. Gençlerimiz yaz aylarında gençlik kamplarına gelsin. Bu kamplar kendilerini geliştirmeye büyük imkan sağlayacaktır. Hakkari'deki gencimiz ile Edirne'deki gencimiz buluşup birbirini tanıyor. Büyük zenginlik ve buralarda müthiş dostlukların başladığını görüyoruz."