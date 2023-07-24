Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Emniyet Müdürü Ahmet Sula, konferanslarla gençleri "Türkiye Yüzyılı"na hazırlıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:05
        Emniyet Müdürü Ahmet Sula, konferanslarla gençleri "Türkiye Yüzyılı"na hazırlıyor

        KIRŞEHİR (AA) - Türk Polis Teşkilatında farklı görevlerde bulunan polis başmüfettişi ve 1. sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, "Türkiye Yüzyılı" nesli yetişmesi için gençlik kamplarında konferans veriyor.

        Ahi Evran Gençlik Kampı'nda 20 ilden 270 gence konferans vermek üzere Kırşehir'e gelen Sula, AA muhabirine, emniyetteki görevlerinin yanı sıra resim, şiir ve hat alanında çalışmalar yaptığını, birikim ve tecrübelerini gençlerin gelişimi için anlattığını dile getirdi.

        Dünyanın en değerli gençliği olarak Türk gençliğini gördüğünü, dünyada benzeri olmayan, başka ülkelerde bulunmayan gençlik kamplarına sahip olduklarını hatırlatan Sula, sadece mesleğini yapan değil, farklı yetenek edinen, gereksiz işlerden uzaklaşan, milli, manevi, insani değerleri önceleyen gençler yetişmesi için çabaladıklarını söyledi.

        - "Türkiye Yüzyılı nesli yetişsin istiyoruz"

        Gençleri sosyal medya ve dijital sarmalın içinden mümkün olduğu kadar kurtarıp kendi öz güvenlerini fark ettirme, insan yetiştirme derdinde olduklarını vurgulayan Sula, "Anadolu toprağından manevi mimarlar yetişmiş. Şeyh Edebali, Ahi Evran'ı Veli, Yunus Emre gibi büyüklerimiz var. O büyük Anadolu erenleri, sanatını insanın kalbine çizmişler. Bu felsefeyi anladığımız vakit, gençlerimizi sanata, spora, müziğe yönlendirdiğimizde kendi iç yolculuğunu da başlatmış olacağız. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği Türkiye Yüzyılı'nda biz de Türkiye Yüzyılı nesli yetişsin ve dünyaya örnek olacak bir çok değerimiz fark edilsin istiyoruz." dedi.

        - "Kamplar gençlerin kendilerini geliştirmesine büyük imkan sağlayacak"

        Kırşehir'den sonra Mersin, Gaziantep, Samsun, Afyonkarahisar ve Antalya'ya gideceğini aktaran Sula, şunları kaydetti:

        "Şu ana kadar bu gençlik kamplarımızdan 9 tanesine gitmiş olduk, onlarcasına daha gideceğiz. Ekim ayına kadar inşallah bunları gerçekleştiririz. Gençlerimiz ne kadar sosyal medyadan uzak kalıp, temasta olup, doğayla, insanla, tarihi turistik gezilerle, sporla, sanat dallarıyla ilgilendiklerinde değerli olduklarını fark ediyorlar. Gençlerimiz yaz aylarında gençlik kamplarına gelsin. Bu kamplar kendilerini geliştirmeye büyük imkan sağlayacaktır. Hakkari'deki gencimiz ile Edirne'deki gencimiz buluşup birbirini tanıyor. Büyük zenginlik ve buralarda müthiş dostlukların başladığını görüyoruz."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Dehşet görüntü! Saldırgan tutuklandı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Rashica misillemesi!
        Rashica misillemesi!
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        Depremzede çiftin düğününe gitti
        "Çılgın teklifi reddetti"
        "Çılgın teklifi reddetti"
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        ABD'den nükleer denizaltı hamlesi
        Cimbom gaza bastı!
        Cimbom gaza bastı!
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Kuş mutasyona uğradı: X-Musk
        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        Manisa'daki kuyu faciasında karar çıktı!
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        "Kuş dedektifi" yanardağ patlamasına tanık oldu: Yerküre ikiye ayrıldı
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        Memur-Sen: İki yılda yüzde 110 zam bekliyoruz
        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
        TÜİK göç istatistiklerini açıkladı
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        48 saat ömrü kalmıştı! Hiç tanımadığı çocuğa karaciğerini verdi
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        Aylarca beklediği yeni akciğerle ilk nefes
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        Türkiye'ye egemenliğini barışla kazandıran antlaşma: Lozan
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'
        'Adaletsizlik giderilmeli, matrahlar güncellenmeli'

        Benzer Haberler

        Kırşehir Kızılay Şubesi, yaz Kur'an kursu öğrencilerine ikramda bulundu
        Kırşehir Kızılay Şubesi, yaz Kur'an kursu öğrencilerine ikramda bulundu
        Kırşehir'in coğrafi işaretli "çirleme" yemeği ile cemele biberi uluslararası listeye girdi
        Kırşehir'in coğrafi işaretli "çirleme" yemeği ile cemele biberi uluslararası listeye girdi
        Kırşehir'de yaralı ebabil tedaviye alındı
        Kırşehir'de yaralı ebabil tedaviye alındı
        MÜSİAD Kırşehir Şubesi yöneticileri Vali Buhara'yı ziyaret etti
        MÜSİAD Kırşehir Şubesi yöneticileri Vali Buhara'yı ziyaret etti
        11. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması'na başvurular başladı
        11. Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması'na başvurular başladı
        Kırşehir'de beton, kum, çakıl ve maden cevheri taşıyan çalışanlar bilgilendirildi
        Kırşehir'de beton, kum, çakıl ve maden cevheri taşıyan çalışanlar bilgilendirildi