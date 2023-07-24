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        Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:07
        Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Toplantı, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönüldağı Salonu'nda düzenlendi.

        Buhara, toplantıda yaptığı konuşmada, 2023 haziran ayı sonu itibariyle yatırımcı kuruluşlarca 148 projenin uygulanmak üzere programlarda yer aldığını söyledi.

        Kentteki projelerin toplam tutarının 11 milyar 816 milyon 761 bin lira olduğunu ifade eden Buhara, şunları kaydetti:

        "Programda yer alan 148 projeden 14'ü tamamlanmış, 93 proje de devam etmektedir. Yatırımcı kurum ve kuruluşların projelerinde kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği yapılacak konuları değerlendiriyoruz. Yatırımları ve süreçlerini takip ediyoruz. Proje ve programların ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

        Kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda yatırımcı kuruluşlar yatırım ve yeni projelerle ilgili bilgi verdi.

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