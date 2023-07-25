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        Ankara-Kayseri kara yolunda helikopterle trafik denetimi yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 13:11
        Ankara-Kayseri kara yolunda helikopterle trafik denetimi yapıldı

        KIRŞEHİR (AA) - Ankara-Kayseri kara yolunun Kırşehir bölümünde helikopterle gerçekleştirilen denetimde, trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir'de, jandarma ve polis ekiplerinin katıldığı helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Trafik güvenliğinin sağlanmasına katkı sunulması amacıyla başta ağır tonajlı araçlar olmak üzere şehirler arası kara yollarında zorunlu haller dışında şerit üzerinde duraklama yapan, park eden, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayan, emniyet kemeri takmayan, cep telefonu kullanan sürücüler helikopterden tespit edildi.

        Kuralları ihlal eden sürücülere kontrol noktalarında cezai işlem uygulandı.

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