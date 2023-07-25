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        KAEÜ, Ankara'da tanıtım fuarına katıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:22
        KAEÜ, Ankara'da tanıtım fuarına katıldı

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) tercih döneminde Ankara'da aday öğrencilere tanıtıldı.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Fuarı'na katıldı.

        Ulus Gençlik Merkezi'ndeki fuarda 50'nin üzerinde eğitim kurumu yer aldı.

        KAEÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği personeli, üniversitenin fiziki ve akademik durumu, barınma imkanları, avantajları, bölümleri, değişim programları, kampüs imkanları gibi konularda bilgi verdi.

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