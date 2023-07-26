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        KAEÜ Rektörü Karakaya'dan tercih açıklaması

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 14:41
        KAEÜ Rektörü Karakaya'dan tercih açıklaması

        KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, öğrencilere Kırşehir'de eğitim almaları tavsiyesinde bulundu.

        Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, tercihlerin üniversite adayı öğrenciler için önemli ve istikbale etki edecek bir durumda olduğunu anımsattı.

        Bu coğrafya da son 800 yıla damga vuran kadim bir gelenek olan Ahiliği zorunlu ders olarak okuttuklarını, şet kuşatarak öğrencileri mezun ettiklerini aktaran Karakaya, eğitimde kalite anlayışıyla yönetilen bir üniversite oldukları belirtti.

        Bağbaşı merkez yerleşkesinde 10 modern fakülte binasının yanı sıra meslek yüksekokulları ile akademik faaliyetin devam ettiğini vurgulayan Karakaya, "Birçok fakültemiz Türkiye’de sayılı fakülteler arasında ve öne çıkan performansları var. 12 büyük şirketle 50'ye yakın proje yaptık. Üçü sağlık üçü tarım olmak üzere 6 bölgesel kalkınmaya katkı veren projeler gerçekleştirdik. Bütünleşik Kalite Yönetim ve Eğitimde Kalite Güvencesi (AYDEP) sistemlerinin faydalı model olarak patenti ile YÖKAK tarafından Tam Kurumsal Akreditasyon aldık. Aday öğrencilerimiz kendi iç yeterliliklerini dinleyerek nelerden hoşlandıklarını, hangi alanda başarılı olduklarını tespit etmeli ve tercihlerini de ona göre yapmalı." ifadelerini kullandı.

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