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        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:44
        AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu

        KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Bahçelievler Mahallesinde bulunan Koşu Yeri Camisi'nde eğitim gören yaz Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, Kur'an kursu öğrencileriyle Kur'an-ı Kerim okuduklarını, onlarla sohbet edip, dondurma ikram ettiklerini belirtti.

        Ünsal, "Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum, yüzlerindeki tebessüm eksik olmasın. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i anlamayı ve onunla amel etmeyi, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip etsin. Geleceğimizin neferleri minik kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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