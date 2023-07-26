AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, Kur'an kursu öğrencileriyle buluştu
KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Bahçelievler Mahallesinde bulunan Koşu Yeri Camisi'nde eğitim gören yaz Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya geldi.
Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, Kur'an kursu öğrencileriyle Kur'an-ı Kerim okuduklarını, onlarla sohbet edip, dondurma ikram ettiklerini belirtti.
Ünsal, "Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum, yüzlerindeki tebessüm eksik olmasın. Rabbim Kur'an-ı Kerim'i anlamayı ve onunla amel etmeyi, milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip etsin. Geleceğimizin neferleri minik kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.